2020-03-12T06:01:41+03:00
Общество

Проблемами кузбасских угольщиков займется первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов

Он примет участие в совещании угольщиков в Кемерове
Екатерина РОМАНОВА
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Проблемами кузбасских угольщиков займется первый вице-премьер правительства России Андрей БелоусовПроблемами кузбасских угольщиков займется первый вице-премьер правительства России Андрей БелоусовФото: Екатерина РОМАНОВА
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На следующей неделе, 17 марта, в Кемерове состоится совещание, на котором будут говорить об актуальных проблемах угольной отрасли. В нем примет участие первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Сейчас у угольной отрасли Кузбасса существует немало проблем. Одна из которых - низкие цены на ресурс. От этого страдает не только отдельно взятая отрасль, но и вся экономика региона. Одна из причин низких цен - торможение модернизации БАМа и Транссиба для перевозки угля на Дальний Восток.

- Несмотря на все решения о строительстве Восточного полигона, ОАО «РЖД» нарушает графики строительства, и мы не можем выехать на Восточный полигон, где более премиальные рынки, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Во время совещания речь будет идти не только о проблемах, связанных с угольной отраслью, но и о социально-экономическим развитии региона в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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