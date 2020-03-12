За ловлю кошек и собак ветеринар из Кемерова получит миллионы рублей

12 Март 2020 2020-03-12T04:50:05+03:00

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Завершился аукцион, на котором выбирали организацию, которая займется судьбой бездомных кошек и собак в Кемерове. Несколько миллионов рублей на это получит ветеринар Михаил Боборыкин.

Начальная стоимость контракта была чуть больше 8,21 миллиона рублей, а за одну условную единицу ветеринарных услуг запрашивали 13,808 тысячи рублей. За эти деньги организация-победитель должна заниматься поимкой, транспортировкой, кастрацией бездомных животных, оказанием ветеринарной помощи, а в случае необходимости – умерщвлением животных. В электронных торгах победил руководитель компании «Ветеринарная скорая помощь» Михаил Боборыкин. Он предложил оказывать эти услуги за 11,53 тысячи рублей за условную единицу. Другой участник торгов – благотворительный фонд «За зверушек» - предложил 12,22 тысячи рублей за условную единицу.

Победитель торгов в течение двух лет будет отлавливать бродячих животных, лечить, кастрировать, чипировать. Если животное не агрессивное – возвращать в прежнее место обитания. Если же возникнет необходимость – умерщвлять.

ИСТОЧНИК KP.RU