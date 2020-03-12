2020-03-12T06:05:04+03:00
Спорт

Волейболисты «Кузбасса» вышли в полуфинал Лиги чемпионов

Пройти в следующий этап помогла победа над польской «Заксой»
Ирина АВТУШКО
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Волейболисты «Кузбасса» вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Фото: ВК "Кузбасс"Волейболисты «Кузбасса» вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Фото: ВК "Кузбасс"
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Волейбольный клуб «Кузбасс» 11 марта одержал на выезде победу над польской «Заксой». Это обеспечило подопечным Георге Крету путевку в полуфинал Лиги чемпионов.

Первую игру с польским клубом кемеровчане провели на своем поле 4 марта и уступили по сетам со счетом 2:3. В ответной игре «Кузбассу» не только удалось взять реванш, но и сделать это с более благоприятным счетом - 1:3 (25:21, 23:25, 18:25, 20:25).

- Сегодня произошло что-то невероятное. На протяжении всего сезона у игроков были мелкие проблемы со здоровьем. И в такие моменты на выручку приходила сила команды. В тяжелые моменты команда сплачивалась и боролась до победы. Сегодня - памятный день для клуба и для всех игроков. Для многих из них это первая Лига чемпионов в карьере, а сегодняшний соперник играл в ней почти каждый свой сезон, - отметил главный тренер клуба после матча.

Пока непонятно, кто станет соперником ВК «Кузбасс» в полуфинале, так как из-за эпидемии коронавируса остальные встречи были отложены на более поздний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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