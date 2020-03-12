Кузбасские врачи впервые сделали пациенту новый мочевой пузырь

12 Март 2020 2020-03-12T06:25:18+03:00

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Врачи областной больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского провели уникальную операцию по лечению рака мочевого пузыря. И в регионе, и за Уралом она выполнена впервые.

В учреждение поступил 57-летний житель Новосибирской области, у которого мочевой пузырь был поражен онкологической опухолью. Без проколов и разрезов врачи удалили пораженный орган, а также жировую клетчатку и лимфатическую ткань малого таза, а новый мочевой пузырь реконструировали из участка тонкой кишки.

- Уникальность метода в том, что мы выполнили большой объем вмешательства не через естественные мочевые пути, а с помощью видеосистемы и эндоскопического инструментария через небольшие проколы. Это заметно снижает травматизм и риск вероятных осложнений после операции. Сделали мы это совместной бригадой с ведущими московскими урологами, - рассказал заведующий урологическим отделением № 1 больницы Евгений Помешкин.

Сама операция длилась шесть часов. В течение месяца у пациента восстанавливалась работа мочевыводящих путей, а сейчас он в удовлетворительном состоянии выписан домой. Медики обещают, что через несколько месяцев он вернется к привычному образу жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU