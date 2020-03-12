В Кузбассе создано министерство здравоохранения

12 Март 2020 2020-03-12T07:34:22+03:00

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Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области переименован в министерство здравоохранения Кузбасса. Положение об этом 11 марта подписал губернатор Сергей Цивилев.

«Министерство здравоохранения Кузбасса является исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, проводящим государственную политику и осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья населения, льготного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями населения», - говорится в документе.

Деятельность ведомства будет курировать заместитель губернатора по вопросам социального развития. Финансирование деятельности министерства будет осуществляться за счет областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU