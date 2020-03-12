2020-03-12T07:34:22+03:00
Общество

В Кузбассе создано министерство здравоохранения

Название сменил профильный департамент
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кузбассе создано министерство здравоохраненияВ Кузбассе создано министерство здравоохраненияФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
Изменить размер текста:

Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области переименован в министерство здравоохранения Кузбасса. Положение об этом 11 марта подписал губернатор Сергей Цивилев.

«Министерство здравоохранения Кузбасса является исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса отраслевой компетенции, проводящим государственную политику и осуществляющим полномочия в сфере охраны здоровья населения, льготного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями населения», - говорится в документе.

Деятельность ведомства будет курировать заместитель губернатора по вопросам социального развития. Финансирование деятельности министерства будет осуществляться за счет областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове многодетной семье отказали в льготе на оплату услуг ЖКХ
На кемеровском стадионе «Химик» нашли многочисленные нарушения
Мужчина с опасным заболеванием свободно разгуливал по улицам в Кузбассе
На кемеровском вокзале задержан мужчина с героином и боеприпасами
В Кузбассе создано министерство здравоохранения
Кузбасские врачи впервые сделали пациенту новый мочевой пузырь
Волейболисты «Кузбасса» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
За ловлю кошек и собак ветеринар из Кемерова получит миллионы рублей
Проблемами кузбасских угольщиков займется первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов
По ночам новокузнечанин ходил по улицам и нападал на женщин
Женщины Кузбасса предпочитают практичные подарки: в преддверии 8 марта увеличивается спрос на гаджеты
Россельхозбанк в Кузбассе принимает заявки на льготное финансирование СПР
100 миллионов рублей направит Кузбасс на благоустройство памятников
49 туристов замерзали в Кузбассе в сломавшемся автобусе
Кузбассовец погиб в ДТП с двумя БелАЗами на разрезе
Обиженный кузбассовец расстрелял армейского друга
Стаю волков заметили рядом с кузбасским городом
На новом предприятии кузбассовцы смогут зарабатывать по 60 тысяч в месяц
Размер ипотеки в Кемеровской области на треть ниже, чем в целом по России
Наркоман обворовал онкологическую клинику в Новокузнецке
В ДТП в Кузбассе пострадал житель Москвы
Детей в кузбасской школе кормили плохой кашей
За ругань сотрудника по телефону компания в Кузбассе заплатит 200 тысяч рублей