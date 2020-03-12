2020-03-12T09:04:43+03:00
Общество

На кемеровском стадионе «Химик» нашли многочисленные нарушения

Проверку провели специалисты Ростехнадзора
Ирина АВТУШКО
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На кемеровском стадионе «Химик» нашли многочисленные нарушения. Фото: Пресс-служба АПКНа кемеровском стадионе «Химик» нашли многочисленные нарушения. Фото: Пресс-служба АПК
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Сибирское управление Ростехнадзора провело проверку кемеровского стадиона «Химик», в ходе которой обнаружено множество нарушений. Правда, в ходе обследования часть из них были устранены.

С 10 февраля по 10 марта на стадионе проходила внеплановая выездная проверка на предмет соблюдения обязательных требований при эксплуатации электроустановок. В результате было обнаружено 47 нарушений, 12 из которых тут же устранены.

В числе основных недочетов специалисты указали отсутствие паспорта на заземляющие устройства электроустановок зданий трансформаторных подстанций, контроля своевременности испытаний средств защиты, укомплектованности электрозащитными средствами и средствами индивидуальной защиты распределительных устройств ТП. Кроме того, не проводились освидетельствования технологических систем и электрооборудования с истекшим сроком службы, а с персоналом в нужные сроки не были проведены контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки.

-По результатам проверки составлен акт и выдано предписание директору МСАУ города Кемерово «Стадион Химик» об устранении нарушений обязательных требований при эксплуатации электроустановок в установленные сроки, - рассказали в Ростехнадзоре.

Кроме того, к административной ответственности привлечены юрлицо и должностные лица учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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