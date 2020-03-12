Льготная дальневосточная ипотека стала доступнее

12 Март 2020 2020-03-12T10:39:26+03:00

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Россельхозбанк приступил к выдаче льготных кредитов на приобретение жилья в регионах России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Средства предоставляются в рамках реализации программы «Дальневосточная ипотека».

Ипотечный кредит с льготной ставкой от 2% предусматривает несколько целей. Так, участники программы могут приобрести на первичном рынке готовое или строящееся жилое помещение в субъектах ДФО. На вторичном рынке квартиру или жилой дом можно купить только в сельской местности. Кредитные средства можно использовать на строительство дома на земельном участке или покупку земельного участка с дальнейшим строительством на нем жилого дома по договору подряда, заключенным с подрядной организацией.

- Льготная ипотека – это еще один шаг в развитии дальневосточных регионов. Мы уверены, что такие кредиты позволят значительно повысить уровень жизни в этих субъектах, в том числе будут способствовать освоению и развитию сельских территорий. Общий объем выдач, запланированный Россельхозбанком на 2020 год по этой программе, более 3 млрд рублей, - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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