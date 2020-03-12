2020-03-12T10:39:26+03:00
Экономика

Льготная дальневосточная ипотека стала доступнее

Средства предоставляются в рамках реализации программы «Дальневосточная ипотека»
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россельхозбанк приступил к выдаче льготных кредитов на приобретение жилья в регионах России, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Средства предоставляются в рамках реализации программы «Дальневосточная ипотека».

Ипотечный кредит с льготной ставкой от 2% предусматривает несколько целей. Так, участники программы могут приобрести на первичном рынке готовое или строящееся жилое помещение в субъектах ДФО. На вторичном рынке квартиру или жилой дом можно купить только в сельской местности. Кредитные средства можно использовать на строительство дома на земельном участке или покупку земельного участка с дальнейшим строительством на нем жилого дома по договору подряда, заключенным с подрядной организацией.

- Льготная ипотека – это еще один шаг в развитии дальневосточных регионов. Мы уверены, что такие кредиты позволят значительно повысить уровень жизни в этих субъектах, в том числе будут способствовать освоению и развитию сельских территорий. Общий объем выдач, запланированный Россельхозбанком на 2020 год по этой программе, более 3 млрд рублей, - отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Партнерский материал

Еще больше материалов по теме: «Экономика: банки»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Россельхозбанк получил награду J.P. Morgan Chase Bank, N.A. в номинации «Признание качества межбанковских платежей»
В Кузбассе бухгалтер присвоила более 6 миллионов бюджетных средств
ГИБДД Кузбасса предупреждает водителей о сложной ситуации на дорогах
Льготная дальневосточная ипотека стала доступнее
В прокопьевском колледже откроют памятную доску Дмитрию Хворостовскому
В Кемерове многодетной семье отказали в льготе на оплату услуг ЖКХ
На кемеровском стадионе «Химик» нашли многочисленные нарушения
Мужчина с опасным заболеванием свободно разгуливал по улицам в Кузбассе
На кемеровском вокзале задержан мужчина с героином и боеприпасами
В Кузбассе создано министерство здравоохранения
Кузбасские врачи впервые сделали пациенту новый мочевой пузырь
Волейболисты «Кузбасса» вышли в полуфинал Лиги чемпионов
За ловлю кошек и собак ветеринар из Кемерова получит миллионы рублей
Проблемами кузбасских угольщиков займется первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов
По ночам новокузнечанин ходил по улицам и нападал на женщин
Женщины Кузбасса предпочитают практичные подарки: в преддверии 8 марта увеличивается спрос на гаджеты
Россельхозбанк в Кузбассе принимает заявки на льготное финансирование СПР
100 миллионов рублей направит Кузбасс на благоустройство памятников
49 туристов замерзали в Кузбассе в сломавшемся автобусе
Кузбассовец погиб в ДТП с двумя БелАЗами на разрезе
Обиженный кузбассовец расстрелял армейского друга
Стаю волков заметили рядом с кузбасским городом
На новом предприятии кузбассовцы смогут зарабатывать по 60 тысяч в месяц
Размер ипотеки в Кемеровской области на треть ниже, чем в целом по России
Наркоман обворовал онкологическую клинику в Новокузнецке
В ДТП в Кузбассе пострадал житель Москвы
Детей в кузбасской школе кормили плохой кашей
За ругань сотрудника по телефону компания в Кузбассе заплатит 200 тысяч рублей