В Кузбассе бухгалтер присвоила более 6 миллионов бюджетных средств
В Кузбассе главный бухгалтер управления муниципальным имуществом похитила 6 миллионов бюджетных средств. Против женщины возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, 43-летняя служащая одного из управлений муниципальным имуществом городского округа с апреля 2014 по февраль 2020 года формировала заявки на возврат денег, излишне внесенных жителями в качестве арендной платы за муниципальное имущество. После этого платежные поручения направлялись в банк для зачисления денежных средств. Однако номер счета обвиняемая указывала свой либо своей матери. Таким образом она смогла похитить более 6 миллионов рублей.
- Преступная деятельность бухгалтера была выявлена после финансовой проверки, проведенной финансовым отделом администрации города. Материалы переданы в следственные органы, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.
В ходе расследования будет установлено имущество женщины, которое может пойти в счет возмещения ущерба. На него наложат арест.
Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU