12 Март 2020 2020-03-12T12:13:37+03:00

В Кузбассе бухгалтер присвоила более 6 миллионов бюджетных средств Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Кузбассе главный бухгалтер управления муниципальным имуществом похитила 6 миллионов бюджетных средств. Против женщины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 43-летняя служащая одного из управлений муниципальным имуществом городского округа с апреля 2014 по февраль 2020 года формировала заявки на возврат денег, излишне внесенных жителями в качестве арендной платы за муниципальное имущество. После этого платежные поручения направлялись в банк для зачисления денежных средств. Однако номер счета обвиняемая указывала свой либо своей матери. Таким образом она смогла похитить более 6 миллионов рублей.

- Преступная деятельность бухгалтера была выявлена после финансовой проверки, проведенной финансовым отделом администрации города. Материалы переданы в следственные органы, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

В ходе расследования будет установлено имущество женщины, которое может пойти в счет возмещения ущерба. На него наложат арест.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU