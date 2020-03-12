2020-03-12T14:02:18+03:00
Общество

Жителям Белова предлагают выбрать дороги для ремонта

По итогам сбора предложений будет составлен рейтинг проблемных участков
Ирина АВТУШКО
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Жителям Белова предлагают выбрать дороги для ремонтаЖителям Белова предлагают выбрать дороги для ремонтаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Белове стартовал сбор предложений от жителей по ремонту проблемных участков дорог. Об этом сообщили в пресс-службе города.

Как отметил глава Белова Алексей Курносов, на протяжении десятилетий дороги в городе, как и в целом в Кузбассе, капитально не ремонтировались в силу ограниченного бюджета.

- Обновить разом все проблемные участки невозможно ни физически, ни финансово. По поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева за последние два года муниципалитетам выделяются на эти цели серьезные средства. В прошлом году мы получили порядка 200 миллионов рублей и смогли отремонтировать несколько участков полностью.

При этом местным бюджетом на ямочный ремонт заложено около 11 миллионов рублей - это пять процентов от суммы транспортного налога, которые платят жители и которые из городской казны направляются на благоустройство. Мэр отметил, что на эту сумму многого не сделаешь, поэтому жителям предложено рассказать о самых проблемных участках. По итогам будет сформирован их рейтинг. Эта информация будет сопоставлена с анализом аварийности от ГИБДД.

Поделиться предложениями горожане могут в официальных аккаунтах главы города в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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