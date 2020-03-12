2020-03-12T13:34:54+03:00
Экономика

Участник экспортной программы РСХБ и РЭЦ начнет поставки российского картофеля в Молдову

Дальнейшая реализация акселерационных программ для российских экспортеров окажет позитивное влияние на развитие бизнеса
Яков КРЫМСКИЙ
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Агрокомпания, клиент Россельхозбанка, стала еще одним успешным проектом акселерационной программы по развитию экспорта сельхозпродукции. Компания заключила контракт на регулярные поставки картофеля в Республику Молдову.

Ранее Россельхозбанк и Российский экспортный центр (РЭЦ) запустили совместные акселерационные программы для производителей отечественной продукции АПК, ориентированных на экспорт. Программы предусматривают комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на развитие экспортного потенциала российских компаний и вывод их на внешние рынки. Для всех компаний, подписавших соглашение о сотрудничестве с Банком, разрабатываются индивидуальные дорожные карты развития экспорта.

- Успешная реализация нескольких проектов в короткий период доказывает высокую эффективность акселерационных программ и является образцом успешного взаимовыгодного сотрудничества Банка, бизнеса и РЭЦ. Дальнейшая реализация и расширение акселерационных программ для российских экспортеров окажет позитивное влияние на развитие бизнеса и внесет свой вклад в исполнение президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года, — рассказал заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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