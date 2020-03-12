Транзакции по картам Mastercard РСХБ увеличились после старта акции по восстановлению сибирской тайги

12 Март 2020 2020-03-12T13:50:46+03:00

По итогам акции Россельхозбанк и Mastercard в тайге будет высажено 30 000 саженцев кедра.

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Количество транзакций по картам Mastercard РСХБ увеличилось на 20% с момента начала проведения акции, направленной на восстановление сибирской тайги. В декабре 2019 года Россельхозбанк совместно с международной платежной системой Mastercard инициировал программу «Поставьте на карту спасение леса», позволяющую своим клиентам стать частью большой экологической миссии.

Участниками экологической программы автоматически становятся все владельцы дебетовых и кредитных карт Mastercard Россельхозбанка. С каждой покупки от 500 рублей, совершенной по этим картам, 5 рублей отчисляются в фонд на восстановление леса Сибири.

Для искусственного лесовосстановления используются молодые деревья, выращенные из семян в лесных питомниках. По итогам акции Россельхозбанк и Mastercard в тайге будет высажено 30 000 саженцев кедра.

-Мы понимаем, что восстановление тайги — это трудоёмкий и длительный процесс. Любой лесной массив – это сложная экосистема, и увеличение численности деревьев может спасти множество уникальных жителей Сибири: от насекомых до крупных животных. По состоянию на 10 марта 2020 нами закуплено 26 632 саженцев, высадка которых планируется в Сибири в мае этого года, - отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

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