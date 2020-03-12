При поддержке РСХБ открыт один из крупнейших в Европе молочных комплексов

12 Март 2020 2020-03-12T13:58:30+03:00

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При поддержке Россельхозбанка торжественно открылась первая очередь нового высотехнологичного молочно-товарного комплекса в Сердобском районе Пензенской области. Он станет одним из крупнейших в Европе. На сегодняшний день общее поголовье КРС на комплексе составляет 5000 голов, суточный надой – около 40 тонн молока-сырья, на предприятии работают 197 человек. Общий объем инвестиций Банка – 4,5 млрд рублей.

Новый комплекс включает 7 коровников, 4 телятника, доильно-молочный блок, склады хранения кормов, автономные системы электро- и водоснабжения. Все объекты оснащены современным оборудованием, включая два доильных зала «Карусель» на 80 голов каждый, что дает возможность доить до 1100 голов в час. Ферма производит молоко высшего сорта, которое полностью соответствует всем требованиям по качеству и безопасности.

-Партнерство с предприятием позволило создать в Пензенской области надежную платформу для долгосрочного инвестирования в молочную отрасль региона и в течение семи лет демонстрировать устойчивую динамику роста. Отмечу, что общий объем инвестиций предприятия в экономику региона за последние 5 лет превысил 16 млрд рублей. На предприятиях компании работают свыше 1350 человек. Это наш крупнейший инвестор, - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная)

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