Обстрелявший машину с ребенком кузбассовец пойдет под суд

12 Март 2020 2020-03-12T15:19:36+03:00

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В Кузбассе будут судить мужчину, который обстрелял автомобиль с находящимся внутри ребенком. Инцидент произошел в августе 2019 года в Новокузнецком районе.

О дорожном конфликте полицейским сообщил водитель Honda Fit. По словам мужчины, в районе придорожного кафе неизвестный на BMW Х6 несколько раз выстрелил в его машину. В результате оказались повреждены два стекла в задней части машины. Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий виновник был установлен. Им оказался 32-летний житель Прокопьевска, который ранее к уголовной ответственности не привлекался. По чужой машине он стрелял из травматического пистолета «ИЖ», которым владел законно. Против стрелка возбудили уголовное дело.

Как впоследствии выяснили следователи, виновник вместе с семьей возвращался с отдыха, когда его машину «подрезала» Honda Fit, едва не спровоцировав ДТП. Прокопчанин хотел остановить машину, чтобы поговорить с нарушителем ПДД, однако безуспешно. Тогда он достал травматический пистолет и дважды выстрелил в автомобиль оппонента.

-В настоящее время материалы уголовного дела направлены на рассмотрение в суд, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU