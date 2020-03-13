Подросток-рецидивист толкнул друга на преступление в Кузбассе

13 Март 2020 2020-03-13T03:08:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Два молодых новокузнечанина решились на преступление ради мясных деликатесов. При этом один из друзей, как оказалось позже, не в первый раз преступил закон.

Работники одного из гипермаркетов обратили внимание на двух молодых людей, которые зашли в торговый зал. Юноши очень долго ходили по мясному отделу и как будто не могли выбрать деликатесы. В конце концов, они все же сделали выбор, однако сложили деликатесы на в корзину, а прятали под одежду. Когда юноши проходили мимо кассы и при этом не стали платить, их попытались остановить сотрудники магазина. Однако юноши разбежались в разные стороны, и охрана не смогла поймать дерзких новокузнечан.

Зато это сделали бойцы Росгвардии. По горячим следам они задержали похитителей деликатесов, двух приятелей 17 и 19 лет. При этом младший из приятелей уже уже былд судим за имущественные преступления.

- Добычей злоумышленников стали более 10 килограммов мясных деликатесов общей стоимостью около 6 000 рублей, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства стражи правопорядка передали подозреваемых правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU