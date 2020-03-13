Сергей Лавров отметил успешное развитие внешних связей Кузбасса

13 Март 2020 2020-03-13T06:28:19+03:00

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На прошедшей в Министерстве иностранных дел России презентации Кузбасса министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил успешное развитие внешних связей региона.

Глава МИД подчеркнул, что сегодня руководство региона уделяет особое внимание формированию благоприятных условий для предпринимателей и привлечения иностранных инвестиций.

- Мы бы хотели особо отметить успешное продвижение внешних связей области, прежде всего по экономической линии, - приводит слова Сергея Лаврова ТАСС.

На протяжении нескольких лет в Кузбассе работают крупные иностранные компании, а в числе основных торговых партнеров - страны Азии и Европы. К слову, в активе региона - шесть соглашений с зарубежными административно-территориальными образованиями.

Также глава МИД РФ сделал акцент на том, что, благодаря действующим в регионе четырем территориям опережающего социально-экономического развития, здесь формируются благоприятные условия для привлечения иностранных капиталовложений и ведения предпринимательской деятельности.

Отметим, что в презентации, которая состоялась 12 марта, принимали участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представители аккредитованного в Москве дипломатического корпуса, федеральных и региональных органов власти. Здесь презентовали проекты, в реализации которых могли бы принять участие представители бизнеса и заинтересованные структуры иностранных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU