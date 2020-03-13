За громкие ночные разговоры кузбассовец получил штраф

13 Март 2020 2020-03-13T06:30:27+03:00

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Житель города Анжеро-Судженска твердо решил вести здоровый образ жизни. Прощание со старой жизнью он отметил запоем длиной в отпуск - и поплатился за это.

В одном из многоквартирных домов Анжеро-Судженска жители потеряли покой. В одной из квартир жилец по ночам стал очень громко разговаривать, стучать в стены и передвигать предметы. Больше всех страдала его соседка. Когда ночные мучения стали невыносимыми, женщина обратилась в полицию.

Участковый застал в «шумной квартире» 54-летнего мужчину. Тот был нетрезв, а комнаты оказались захламлены пустыми бутылками, пивными банками и пакетами. Мужчина признался, что решил начать вести здоровый образ жизни, но только после того, как выйдет на работу из отпуска. А до этого времени он намеревался каждый день употреблять алкоголь.

- После профилактической беседы в отношении правонарушителя был составлен протокол о нарушение тишины и покоя граждан, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Рассмотрев собранные материалы, административная комиссия назначила ему штраф в размере 500 рублей.

К слову, только с начала 2020 года в Кузбассе привлекли к ответственности около 840 нарушителей «закона о тишине». Все они с 22.00 до 8.00 вели себя слишком шумно. В качестве наказания каждый из них заплатил штраф - от 500 до 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU