2020-03-13T06:32:55+03:00
Общество

Запах жженой резины беспокоит жителей кузбасского города

Завод-источник запаха после жалоб юргинцев проверят надзорные органы
Екатерина РОМАНОВА
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Запах жженой резины беспокоит жителей кузбасского города. ФОТО: Instagram Андрея ПановаЗапах жженой резины беспокоит жителей кузбасского города. ФОТО: Instagram Андрея Панова
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Неприятный запах в воздухе стал причиной жалобы жителей Юрги губернатору Кузбасса. Сергей Цивилев поручил разобраться, что именно является источником запаха и как его устранить.

Жители Юрги не на шутку встревожены: из-за работы завода по производству кровельных гидроизоляционных материалов в воздухе постоянно пахнет жженой резиной. Неприятный запах создает сильный дискомфорт, и горожане обратились к губернатору Сергею Цивилеву с жалобой на это. Губернатор поручил разобраться с ситуацией на месте.

Представители департамента природных ресурсов и экологии, администрации Юрги, председатель Общественного экологического совета при губернаторе Нина Вашлаева, сотрудники завода и жители города встретились и попытались прийти к компромиссу. Главным был вопрос, как минимизировать негативное воздействие завода на окружающую среду

«В результате была создана рабочая группа, которая займется мониторингом качества воздуха и проверкой данных замеров. При необходимости к исследованиям будут привлекать независимые лаборатории, - сообщил на своей странице в соцсетях замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. - Кроме того, по обращениям юргинцев проверки проводят и федеральные надзорные органы. Заводу рекомендовано установить датчики для мониторинга уровня загрязнения воздуха в круглосуточном режиме».

ИСТОЧНИК KP.RU

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