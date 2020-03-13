Запах жженой резины беспокоит жителей кузбасского города
Неприятный запах в воздухе стал причиной жалобы жителей Юрги губернатору Кузбасса. Сергей Цивилев поручил разобраться, что именно является источником запаха и как его устранить.
Жители Юрги не на шутку встревожены: из-за работы завода по производству кровельных гидроизоляционных материалов в воздухе постоянно пахнет жженой резиной. Неприятный запах создает сильный дискомфорт, и горожане обратились к губернатору Сергею Цивилеву с жалобой на это. Губернатор поручил разобраться с ситуацией на месте.
Представители департамента природных ресурсов и экологии, администрации Юрги, председатель Общественного экологического совета при губернаторе Нина Вашлаева, сотрудники завода и жители города встретились и попытались прийти к компромиссу. Главным был вопрос, как минимизировать негативное воздействие завода на окружающую среду
«В результате была создана рабочая группа, которая займется мониторингом качества воздуха и проверкой данных замеров. При необходимости к исследованиям будут привлекать независимые лаборатории, - сообщил на своей странице в соцсетях замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. - Кроме того, по обращениям юргинцев проверки проводят и федеральные надзорные органы. Заводу рекомендовано установить датчики для мониторинга уровня загрязнения воздуха в круглосуточном режиме».
ИСТОЧНИК KP.RU