13 Март 2020 2020-03-13T06:36:55+03:00

В сети появилась схема проезда к новому мосту в Кемерове Фото: Екатерина РОМАНОВА

За проект подъездов к мосту администрация города была готова заплатить 9,669 миллиона рублей

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В Кузбассе стартовал электронный аукцион по выбору подрядчика, который спроектирует подъезды к мосту на реке Большая Камышная. Стоимость контракта - 9 669 200 рублей.

Информация о старте аукциона размещена на портале госзакупок, при этом прилагается схема подъездов к мостовому переходу через реку Большая Камышная. Предполагается, что подрядчик выполнит проектные и изыскательные работы для строительства подъездов к будущему мосту. На разработку отводится шесть месяцев, а сумма контракта составит 9 669 200 рублей. К слову, на аукцион, который состоялся 12 марта, было подано четыре заявки, самая низкая предложенная цена - ровно семь миллионов рублей.

В сети появилась схема проезда к новому мосту в Кемерове. ФОТО: zakupki.gov.ru

Строительство будет проходить севернее проспекта Притомского, 4б и северо-восточнее проспекта Советского, 76 в Центральном районе города Кемерово. Общая протяженность асфальтированных подъездов составит 1,3 километра, при этом дороги будут с трехполосным движением.

ИСТОЧНИК KP.RU