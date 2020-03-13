В Сети появилась схема проезда к новому мосту в Кемерове
В Кузбассе стартовал электронный аукцион по выбору подрядчика, который спроектирует подъезды к мосту на реке Большая Камышная. Стоимость контракта - 9 669 200 рублей.
Информация о старте аукциона размещена на портале госзакупок, при этом прилагается схема подъездов к мостовому переходу через реку Большая Камышная. Предполагается, что подрядчик выполнит проектные и изыскательные работы для строительства подъездов к будущему мосту. На разработку отводится шесть месяцев, а сумма контракта составит 9 669 200 рублей. К слову, на аукцион, который состоялся 12 марта, было подано четыре заявки, самая низкая предложенная цена - ровно семь миллионов рублей.
В сети появилась схема проезда к новому мосту в Кемерове. ФОТО: zakupki.gov.ru
Строительство будет проходить севернее проспекта Притомского, 4б и северо-восточнее проспекта Советского, 76 в Центральном районе города Кемерово. Общая протяженность асфальтированных подъездов составит 1,3 километра, при этом дороги будут с трехполосным движением.
ИСТОЧНИК KP.RU