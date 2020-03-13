2020-03-13T06:39:05+03:00
Происшествия

Три человека погибли при столкновении с рекламным щитом в Прокопьевске

ДТП произошло в ночь на 13 марта 2020 года
Ирина АВТУШКО
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Три человека погибли при столкновении с рекламным щитом в ПрокопьевскеТри человека погибли при столкновении с рекламным щитом в ПрокопьевскеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло в Прокопьевске. В аварии погибли три человека.

13 марта, приблизительно в 3.30, на проспекте Шахтеров, в районе дома № 51, произошло смертельное ДТП. Оперативными службами, которые выехали на место, предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Crown не учел погодные условия и не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего сначала наехал на снежный вал, а затем на стойку рекламного щита. И сам он, и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. Сейчас их личности устанавливаются.

- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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