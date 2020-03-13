Уволенная новокузнечанка отсудила у работодателя 550 тысяч рублей

13 Март 2020 2020-03-13T07:12:44+03:00

Зарплату ей не выплачивали с марта прошлого года

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В Новокузнецке судебные приставы взыскали в пользу бывшей сотрудницы генерирующей компании 550 тысяч рублей. Зарплату женщина не получала с марта 2019 года.

Как рассказала женщина, которая работала в должности директора по экономике и финансам, с марта 2019 года работодатель периодически задерживал ей заработную плату, а в июне и вовсе уволил под предлогом якобы прогула. За защитой своих законных прав новокузнечанка обратилась в суд. Он признал приказ об увольнении незаконным и постановил взыскать с организации в пользу бывшей сотрудницы средний заработок за время вынужденного прогула в размере 550 тысяч рублей.

Исполнительный лист о взыскании долга поступил судебным приставам. Они ознакомили руководителя организации с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного взыскания.

- Заработная плата была выплачена в полном объеме в добровольный для исполнения срок, - отметили в УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU