На Пионерском бульваре в Кемерове временно ограничат парковку
В Кемерове, на Пионерском бульваре будет ограничена парковка. Временная мера связана с проведением памятной акции, сообщили в пресс-службе администрации города.
В субботу, 14 марта, в 11.00, у мемориала воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, пройдет акция, посвященная годовщине военного конфликта на острове Даманском. В ней примут участие ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших на Даманском, представители общественных организаций, администрации города и юнармейцы.
- Присутствующие почтут память кузбассовцев, погибших в 1969 году, минутой молчания, возложат цветы к памятнику, - сообщили в мэрии.
С 20.00 13 марта до окончания акции 14 марта будет временно ограничена парковка автомобилей от дома №4. Фото: Администрация города Кемерово
В связи с мероприятием с 20.00 13 марта до окончания акции 14 марта будет временно ограничена парковка автомобилей от дома № 4 по Пионерскому бульвару до проспекта Октябрьского.
ИСТОЧНИК KP.RU