2020-03-13T08:01:34+03:00
Общество

На Пионерском бульваре в Кемерове временно ограничат парковку

Это связано с проведением памятной акции
Ирина АВТУШКО
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На Пионерском бульваре в Кемерове временно ограничат парковкуНа Пионерском бульваре в Кемерове временно ограничат парковкуФото: Юлия НАУМЕНКО
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В Кемерове, на Пионерском бульваре будет ограничена парковка. Временная мера связана с проведением памятной акции, сообщили в пресс-службе администрации города.

В субботу, 14 марта, в 11.00, у мемориала воинам-кузбассовцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, пройдет акция, посвященная годовщине военного конфликта на острове Даманском. В ней примут участие ветераны боевых действий, члены семей военнослужащих, погибших на Даманском, представители общественных организаций, администрации города и юнармейцы.

- Присутствующие почтут память кузбассовцев, погибших в 1969 году, минутой молчания, возложат цветы к памятнику, - сообщили в мэрии.

С 20.00 13 марта до окончания акции 14 марта будет временно ограничена парковка автомобилей от дома №4. Фото: Администрация города Кемерово

С 20.00 13 марта до окончания акции 14 марта будет временно ограничена парковка автомобилей от дома №4. Фото: Администрация города Кемерово

В связи с мероприятием с 20.00 13 марта до окончания акции 14 марта будет временно ограничена парковка автомобилей от дома № 4 по Пионерскому бульвару до проспекта Октябрьского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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