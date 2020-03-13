Кузбасские врачи вытащили из мочевого пузыря пациента 20 камней

13 Март 2020 2020-03-13T10:26:52+03:00

А во время операции обнаружилась еще одна проблема - опухоль правой почки

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В областную клиническую больницу скорой помощи имени Подгорбунского поступил мужчина с аденомой предстательной железы. Заболевание осложнялось тем, что в мочевом пузыре у пациента находилось около 20 камней до полутора сантиметров в диаметре.

При подготовке к операции во время компьютерной томографии медики обнаружили опухоль правой почки.

- Это была сложная опухоль, расположенная в зоне магистральных сосудов, - рассказал врач-уролог урологического отделения № 1 Михаил Шамин. - На консилиуме было принято коллегиальное решение прооперировать пациента в рамках одной операции.

Всего за один наркоз через монодоступ мужчине сделали резекцию почки, а также удалили аденому предстательной железы и камни в мочевом пузыре. Операцию трое врачей-хирургов провели за три часа. При этом не пришлось прибегать к множественным разрезам и паузы между операциями длиной в несколько месяцев. За 5-7 дней пациент полностью вылечился и может вернуться к привычному образу жизни.

- Если раньше этот вид операции мы выполняли только в более простых случаях, то сегодня резекция почки выполняется нашими специалистами даже в самых тяжелых ситуациях и совместно с другими видами вмешательств, - отметил заведующий урологическим отделением № 1 Евгений Помешкин.

ИСТОЧНИК KP.RU