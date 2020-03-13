Более тысячи домов льготников застрахуют в Кузбассе от последствий паводка

13 Март 2020 2020-03-13T11:03:41+03:00

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В Кузбассе от возможных последствий паводка будет застраховано более тысячи домов, где проживают льготные категории граждан. Расходы на это возьмет на себя областной бюджет.

Сегодня работа по страхованию организована по трем направлениям: добровольное страхование за счет жителей, а также страхование из областного бюджета и бюджета муниципалитетов.

- За счет бюджета будут застрахованы дома малообеспеченных жителей и многодетных семей, семей с приемными детьми, одиноких пенсионеров, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, - рассказали в администрации правительства Кузбасса. - Работу проводят шесть страховых компаний, три из которых готовы страховать имущество социально не защищенных льготных категорий граждан по сниженным страховым тарифам и полному пакету рисков.

В Мысках от паводка уже застраховано 400 домов, в марте планируется еще 250. Среди застрахованных - многодетные семьи, одинокие пенсионеры и другие льготники. Кроме того, сам городской округ также застрахован на три миллиона рублей. А в Новокузнецке застраховано около 500 человек - каждый пятый проживающий в зоне подтопления. Страхование завершится 1 апреля. До 20 марта принимаются заявления от льготных категорий новокузнечан.

Кроме того, по региону за счет местных бюджетов застраховано 69 муниципальных объектов - это школы, детские сады, больницы, дома культуры, музеи, мосты, участки дорог, дамбы, котельные, жилой фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU