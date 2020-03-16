Потребительские кредиты по фиксированной ставке 9,9 процента годовых
Только до 22 марта жители Кемеровской области могут воспользоваться специальным предложением и существенно сэкономить на платежах, подключив услугу «Ставка на ваших условиях» при оформлении потребительского кредита. Стоимость услуги зависит от категории клиента и размера кредита.*
Сумма кредита – до 1 миллиона рублей, срок кредитования – до 5 лет.
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Так, клиент с положительной кредитной историей в Банке «Левобережный», оформивший кредит на сумму 300 000 рублей сроком на 5 лет по стандартной ставке 14,9 процента и подключивший услугу «Ставка на ваших условиях», сэкономит на платежах почти 20 000 рублей.
Предложение действует до 22.03.2020 года. С подробными условиями и подать заявку на кредит можно ознакомиться в офисах или на сайте банка, а также по телефону.
Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru
Тел.: 8-800-3333-555
Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.
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