2020-03-16T05:02:50+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Потребительские кредиты по фиксированной ставке 9,9 процента годовых

Банк «Левобережный» запустил услугу, которая позволяет снизить ставку до минимальной на весь срок кредитования
Яков КРЫМСКИЙ
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Клиенты банка "Левобережный" могут существенно сэкономить на платежах. Фото: Банк "Левобережный".Клиенты банка "Левобережный" могут существенно сэкономить на платежах. Фото: Банк "Левобережный".
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Только до 22 марта жители Кемеровской области могут воспользоваться специальным предложением и существенно сэкономить на платежах, подключив услугу «Ставка на ваших условиях» при оформлении потребительского кредита. Стоимость услуги зависит от категории клиента и размера кредита.*

Сумма кредита – до 1 миллиона рублей, срок кредитования – до 5 лет.

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Так, клиент с положительной кредитной историей в Банке «Левобережный», оформивший кредит на сумму 300 000 рублей сроком на 5 лет по стандартной ставке 14,9 процента и подключивший услугу «Ставка на ваших условиях», сэкономит на платежах почти 20 000 рублей.

Предложение действует до 22.03.2020 года. С подробными условиями и подать заявку на кредит можно ознакомиться в офисах или на сайте банка, а также по телефону.

Банк «Левобережный» (ПАО) оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в настоящие правила акции, продлить или прекратить досрочно акцию в одностороннем порядке. Банк информирует о дополнениях и/или изменениях правил путем размещения соответствующей информации на официальном сайте банка www.nskbl.ru

Тел.: 8-800-3333-555

www.nskbl.ru

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343 от 18 августа 2015 г.

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