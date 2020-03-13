Кузбассовец убил сожительницу из-за разбежавшихся коров

13 Март 2020 2020-03-13T12:04:04+03:00

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В Кузбассе перед судом предстанет мужчина, который до смерти избил сожительницу. Причиной стали разбежавшиеся коровы.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в Прокопьевском районе. Как установило следствие, обвиняемый 48-летний местный житель увидел, что его сожительница не закрыла ворота, и коровы выбежали из загона. Мужчине пришлось загонять их обратно. Такой поступок разозлил обвиняемого, который к тому же в тот момент был нетрезв, и он избил женщину. От полученных повреждений она скончалась на месте.

-Тело обнаружила соседка, которая зашла попросить помощи по хозяйству, она вызвала сотрудников полиции. Судебно-медицинская экспертиза показала, что причиной смерти потерпевшей стала черепно-мозговая травма, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Изначально свою причастность к убийству задержанный отрицал, говоря, что сожительницу ударила лошадь. Однако собранные доказательства опровергли его версию. Тогда он во всем признался, а также сообщил, что женщина плохо работала по хозяйству и его это не устраивало, а потому он избивал ее.

Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU