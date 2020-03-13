13 Март 2020 2020-03-13T13:18:19+03:00

На выходных в Кузбассе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду Фото: Иван ВИСЛОВ

При этом будет тепло

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Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, чего ждать кузбассовцам от предстоящих выходных. В субботу и воскресенье ожидаются плюсовые температуры и порывы ветра до 20 метров в секунду.

В ночь на субботу, 14 марта, по области прогнозируется -4… +1 градус. Днем потеплеет до +2… +7. Ночью скорость юго-западного ветра может достигать 20 метров в секунду, днем - до 14 метров. Ожидаются небольшие, а днем умеренные осадки.

Ночью в воскресенье, как и накануне, столбики термометра покажут -4… +1 градус, днем температура повысится до +3… +8. И если ночью ветер будет дуть с максимальной скоростью 16 метров в секунду, то днем снова ожидается усиление до 20 метров. Местами пройдут небольшие осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU