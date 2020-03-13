13 Март 2020 2020-03-13T13:19:10+03:00

Села к неизвестному дальнобойщику: кузбассовцев просят помочь в поисках 16-летней девушки. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Девушка не выходит на связь почти месяц

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Полиция Кузбасса просит жителей области помочь в поисках 16-летней девушки. Ее местонахождение неизвестно с 17 февраля 2020 года.

Сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю разыскивают Евгению Богданову Игоревну 11.10.2003 года рождения, проживающую в поселке Чернышевск.

Известно, что 17 февраля возле гостиницы на федеральной трассе Чита - Хабаровск в Чернышевском районе она села к неустановленному водителю-дальнобойщику большегрузной автомашины и уехала с ним в неизвестном направлении. Может передвигаться попутным транспортом.

Приметы пропавшей: на вид 16-18 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза голубые.

Была одета в куртку бирюзового цвета ниже пояса с капюшоном, отороченным искусственным мехом, брюки черного цвета, ботинки зимние черного цвета с боковым замком-молнией.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 (302-2) 23-52-61, 8 (302-65) 2-13-08 либо 02 (102 с мобильного). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU