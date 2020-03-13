2020-03-13T13:19:10+03:00
Общество

Села к неизвестному дальнобойщику: кузбассовцев просят помочь в поисках 16-летней девушки

Девушка не выходит на связь почти месяц
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Села к неизвестному дальнобойщику: кузбассовцев просят помочь в поисках 16-летней девушки. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиСела к неизвестному дальнобойщику: кузбассовцев просят помочь в поисках 16-летней девушки. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Полиция Кузбасса просит жителей области помочь в поисках 16-летней девушки. Ее местонахождение неизвестно с 17 февраля 2020 года.

Сотрудники УМВД России по Забайкальскому краю разыскивают Евгению Богданову Игоревну 11.10.2003 года рождения, проживающую в поселке Чернышевск.

Известно, что 17 февраля возле гостиницы на федеральной трассе Чита - Хабаровск в Чернышевском районе она села к неустановленному водителю-дальнобойщику большегрузной автомашины и уехала с ним в неизвестном направлении. Может передвигаться попутным транспортом.

Приметы пропавшей: на вид 16-18 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые ниже плеч, глаза голубые.

Была одета в куртку бирюзового цвета ниже пояса с капюшоном, отороченным искусственным мехом, брюки черного цвета, ботинки зимние черного цвета с боковым замком-молнией.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 (302-2) 23-52-61, 8 (302-65) 2-13-08 либо 02 (102 с мобильного). Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасс встретит участников перехода военнослужащих Восточного военного округа
Жительница Кузбасса похитила у своего работодателя иконы XIX века
Села к неизвестному дальнобойщику: кузбассовцев просят помочь в поисках 16-летней девушки
На выходных в Кузбассе ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду
Два кузбасских города останутся без телевидения
Кузбассовец убил сожительницу из-за разбежавшихся коров
Житель Амурской области госпитализирован в Шерегеше
Более тысячи домов льготников застрахуют в Кузбассе от последствий паводка
Кузбасские врачи вытащили из мочевого пузыря пациента 20 камней
В Кузбассе с начала горнолыжного сезона спасатели помогли более чем 400 туристам
Кемерово выиграл право на проведение финала чемпионата России по хоккею с мячом
В Мариинске прокурор оставил без прав психически нездорового мужчину
На Пионерском бульваре в Кемерове временно ограничат парковку
Уволенная новокузнечанка отсудила у работодателя 550 тысяч рублей
Кузбасские полицейские поймали наркосбытчицу из Красноярска
Три человека погибли при столкновении с рекламным щитом в Прокопьевске
В Сети появилась схема проезда к новому мосту в Кемерове