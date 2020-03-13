Кузбасс встретит участников перехода военнослужащих Восточного военного округа

13 Март 2020 2020-03-13T14:52:17+03:00

Они держат путь по маршруту Хабаровск - Москва длиной 8,5 тысячи километров

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В Кузбассе готовятся встретить участников лыжного перехода Хабаровск – Москва. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа.

Торжественная встреча состоится в Парке Победы имени Жукова 14 марта в 10:00. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, военнослужащие Юргинского гарнизона, представители ветеранских, общественных организаций, члены регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», курсанты кадетских училищ, школьники.

В программе встречи – демонстрация военной техники, работа пункта отбора на военную службу по контракту.

Отметим, что лыжный переход посвящен грядущему 75-летию Победы. Он стартовал в январе в Хабаровске и завершится 7 мая в Москве. Длина маршрута – 8,5 тысячи километров. Участники преодолевают путь на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах.

ИСТОЧНИК KP.RU