2020-03-13T14:52:17+03:00
Общество

Кузбасс встретит участников перехода военнослужащих Восточного военного округа

Они держат путь по маршруту Хабаровск - Москва длиной 8,5 тысячи километров
Ирина АВТУШКО
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Кузбасс встретит участников перехода военнослужащих Восточного военного округа. Фото: Пресс-служба ВВО Минобороны РФКузбасс встретит участников перехода военнослужащих Восточного военного округа. Фото: Пресс-служба ВВО Минобороны РФ
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В Кузбассе готовятся встретить участников лыжного перехода ХабаровскМосква. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа.

Торжественная встреча состоится в Парке Победы имени Жукова 14 марта в 10:00. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, военнослужащие Юргинского гарнизона, представители ветеранских, общественных организаций, члены регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», курсанты кадетских училищ, школьники.

В программе встречи – демонстрация военной техники, работа пункта отбора на военную службу по контракту.

Отметим, что лыжный переход посвящен грядущему 75-летию Победы. Он стартовал в январе в Хабаровске и завершится 7 мая в Москве. Длина маршрута – 8,5 тысячи километров. Участники преодолевают путь на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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