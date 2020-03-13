Кузбасс встретит участников перехода военнослужащих Восточного военного округа
В Кузбассе готовятся встретить участников лыжного перехода Хабаровск – Москва. В нем принимают участие военнослужащие Восточного военного округа.
Торжественная встреча состоится в Парке Победы имени Жукова 14 марта в 10:00. В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военной службы, военнослужащие Юргинского гарнизона, представители ветеранских, общественных организаций, члены регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», курсанты кадетских училищ, школьники.
В программе встречи – демонстрация военной техники, работа пункта отбора на военную службу по контракту.
Отметим, что лыжный переход посвящен грядущему 75-летию Победы. Он стартовал в январе в Хабаровске и завершится 7 мая в Москве. Длина маршрута – 8,5 тысячи километров. Участники преодолевают путь на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах.
ИСТОЧНИК KP.RU