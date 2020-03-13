2020-03-13T18:22:23+03:00
Происшествия

В Кемерове пожарная машина столкнулась с легковушкой

ДТП произошло в Рудничном районе [Видео]
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове пожарная машина столкнулась с легковушкойВ Кемерове пожарная машина столкнулась с легковушкойФото: Ирина АВТУШКО
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Вечером в пятницу, 13 марта, в Рудничном районе Кемерова произошла авария с участием легкового автомобиля и пожарной машины. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь

ДТП случилось в восьмом часу вечера на проспекте Шахтеров, напротив дома №81 Б. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие, предположительно, это те, кто находился в легковом автомобиле.

В Кемерове произошло ДТП с участием легковушки и пожарной машины.Видео: Ирина АВТУШКО

Участники дорожно-транспортного происшествия заблокировали трамвайные пути, в результате чего водители электротранспорта были вынуждены высадить пассажиров и остались дожидаться, пока пострадавшие машины не уберут с путей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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