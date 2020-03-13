В Кемерове пожарная машина столкнулась с легковушкой
Вечером в пятницу, 13 марта, в Рудничном районе Кемерова произошла авария с участием легкового автомобиля и пожарной машины. На месте работали сотрудники ГИБДД и скорая помощь
ДТП случилось в восьмом часу вечера на проспекте Шахтеров, напротив дома №81 Б. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие, предположительно, это те, кто находился в легковом автомобиле.
В Кемерове произошло ДТП с участием легковушки и пожарной машины.Видео: Ирина АВТУШКО
Участники дорожно-транспортного происшествия заблокировали трамвайные пути, в результате чего водители электротранспорта были вынуждены высадить пассажиров и остались дожидаться, пока пострадавшие машины не уберут с путей.
ИСТОЧНИК KP.RU