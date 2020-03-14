2020-03-14T06:03:43+03:00
Общество

Кузбасские полицейские получили 99 новых автомобилей

Они оснащены всем необходимым для решения оперативных задачи
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские полицейские получили 99 новых автомобилей. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской областиКузбасские полицейские получили 99 новых автомобилей. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области
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Автопарк кузбасской полиции пополнился новыми 99 новыми служебными автомобилями. Они оснащены всем необходимым для оперативной работы.

В управление уголовного розыска, управление кономической безопасности и противодействия коррупции, управление по контролю за оборотом наркотиков поступила 71 «Лада Гранта». Еще 28 внедорожников «УАЗ Патриот», выделенные МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», переданы региональной госавтоинспекции. Они оснащены сигнальными громкоговорящими устройствами, световой и звуковой сигнализацией, стационарными средствами связи, системой мобильного видеонаблюдения «Патруль», которая позволяет вести аудио- и видеофиксацию обстановки одновременно снаружи и внутри транспортных средств.

Ключи от автомобилей вручил врио начальника ГУ МВД России по Кемеровской области, генерал-майор полиции Александр Табакаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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