Кузбасские полицейские получили 99 новых автомобилей

14 Март 2020 2020-03-14T06:03:43+03:00

Они оснащены всем необходимым для решения оперативных задачи

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Автопарк кузбасской полиции пополнился новыми 99 новыми служебными автомобилями. Они оснащены всем необходимым для оперативной работы.

В управление уголовного розыска, управление кономической безопасности и противодействия коррупции, управление по контролю за оборотом наркотиков поступила 71 «Лада Гранта». Еще 28 внедорожников «УАЗ Патриот», выделенные МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», переданы региональной госавтоинспекции. Они оснащены сигнальными громкоговорящими устройствами, световой и звуковой сигнализацией, стационарными средствами связи, системой мобильного видеонаблюдения «Патруль», которая позволяет вести аудио- и видеофиксацию обстановки одновременно снаружи и внутри транспортных средств.

Ключи от автомобилей вручил врио начальника ГУ МВД России по Кемеровской области, генерал-майор полиции Александр Табакаев.

ИСТОЧНИК KP.RU