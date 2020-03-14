В Междуреченске под тяжестью снега обвалилась крыша жилого дома
Пользователи соцсетей поделились фотографиями дома в Междуреченске, у которого частично обвалилась крыша. Конструкция не выдержала веса снега.
Инцидент произошел днем 13 марта в пятиэтажке № 56 по проспекту Строителей. По мнению горожан, это стало результатом несвоевременного выполнения коммунальными службами своих обязанностей.
Для оценки повреждений была создана специальная комиссия, в состав которой вошли, представители администрации Междуреченска, управляющей компании и проектировщики.
Ситуацию с частично обвалившейся крышей прокомментировал глава города Владимир Чернов.
-Проведено обследование сетей, повреждений нет, дом в рабочем состоянии. В настоящее время управляющая компания чистит кровлю и просевший участок от снега. Продолжает работу комиссия. Завтра начнутся работы по восстановлению поврежденной части кровли, - написал мэр на официальной странице в соцсетях. - Но о причинах допущенного происшествия будем строго спрашивать с УК «Техник», которая обслуживает дом! Снежная зима не причина халатно относиться к своим обязанностям!
ИСТОЧНИК KP.RU