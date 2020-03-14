2020-03-14T05:22:11+03:00
Происшествия

В Междуреченске под тяжестью снега обвалилась крыша жилого дома

Фотографии пострадавшей пятиэтажки появились в соцсетях
Ирина АВТУШКО
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В Междуреченске под тяжестью снега обвалилась крыша жилого дома. Фото: "Типичный Междуреченск"/ vk.comВ Междуреченске под тяжестью снега обвалилась крыша жилого дома. Фото: "Типичный Междуреченск"/ vk.com
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Пользователи соцсетей поделились фотографиями дома в Междуреченске, у которого частично обвалилась крыша. Конструкция не выдержала веса снега.

Инцидент произошел днем 13 марта в пятиэтажке № 56 по проспекту Строителей. По мнению горожан, это стало результатом несвоевременного выполнения коммунальными службами своих обязанностей.

Для оценки повреждений была создана специальная комиссия, в состав которой вошли, представители администрации Междуреченска, управляющей компании и проектировщики.

Ситуацию с частично обвалившейся крышей прокомментировал глава города Владимир Чернов.

-Проведено обследование сетей, повреждений нет, дом в рабочем состоянии. В настоящее время управляющая компания чистит кровлю и просевший участок от снега. Продолжает работу комиссия. Завтра начнутся работы по восстановлению поврежденной части кровли, - написал мэр на официальной странице в соцсетях. - Но о причинах допущенного происшествия будем строго спрашивать с УК «Техник», которая обслуживает дом! Снежная зима не причина халатно относиться к своим обязанностям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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