В Междуреченске под тяжестью снега обвалилась крыша жилого дома

14 Март 2020 2020-03-14T05:22:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Пользователи соцсетей поделились фотографиями дома в Междуреченске, у которого частично обвалилась крыша. Конструкция не выдержала веса снега.

Инцидент произошел днем 13 марта в пятиэтажке № 56 по проспекту Строителей. По мнению горожан, это стало результатом несвоевременного выполнения коммунальными службами своих обязанностей.

Для оценки повреждений была создана специальная комиссия, в состав которой вошли, представители администрации Междуреченска, управляющей компании и проектировщики.

Ситуацию с частично обвалившейся крышей прокомментировал глава города Владимир Чернов.

-Проведено обследование сетей, повреждений нет, дом в рабочем состоянии. В настоящее время управляющая компания чистит кровлю и просевший участок от снега. Продолжает работу комиссия. Завтра начнутся работы по восстановлению поврежденной части кровли, - написал мэр на официальной странице в соцсетях. - Но о причинах допущенного происшествия будем строго спрашивать с УК «Техник», которая обслуживает дом! Снежная зима не причина халатно относиться к своим обязанностям!

ИСТОЧНИК KP.RU