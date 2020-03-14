Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове
В ночь с 13 на 14 марта в Кемерове загорелась одна из квартир в многоэтажном доме на улице Веры Волошиной. Часть жильцов покинула здание самостоятельно, другим потребовалась помощь.
О возгорании в оперативную службу МЧС сообщил хозяин квартиры на восьмом этаже. Когда на место приехали пожарные, то из окон жилища уже валил густой черный дым. К этому времени из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 11 жильцов, в том числе, и хозяин пострадавшей квартиры.
-В ходе разведки, специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы с помощью устройства «Спасатель» спасли одного человека из соседней квартиры на восьмом этаже, также с нижнего этажа по лестничным маршам вывели трех человек, в том числе одного ребенка. Медицинская помощь спасенным не требовалась, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.
Часть жильцов покинула здание самостоятельно, другим потребовалась помощь. Фото: МЧС Кузбасса
ИСТОЧНИК KP.RU