2020-03-14T06:53:17+03:00
Происшествия

Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове

Пожар случился ночью
Ирина АВТУШКО
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Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.comПожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове. Фото: "Инцидент Кемерово"/ vk.com
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В ночь с 13 на 14 марта в Кемерове загорелась одна из квартир в многоэтажном доме на улице Веры Волошиной. Часть жильцов покинула здание самостоятельно, другим потребовалась помощь.

О возгорании в оперативную службу МЧС сообщил хозяин квартиры на восьмом этаже. Когда на место приехали пожарные, то из окон жилища уже валил густой черный дым. К этому времени из дома самостоятельно смогли эвакуироваться 11 жильцов, в том числе, и хозяин пострадавшей квартиры.

-В ходе разведки, специалисты в составе звеньев газодымозащитной службы с помощью устройства «Спасатель» спасли одного человека из соседней квартиры на восьмом этаже, также с нижнего этажа по лестничным маршам вывели трех человек, в том числе одного ребенка. Медицинская помощь спасенным не требовалась, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Часть жильцов покинула здание самостоятельно, другим потребовалась помощь. Фото: МЧС Кузбасса

Часть жильцов покинула здание самостоятельно, другим потребовалась помощь. Фото: МЧС Кузбасса

ИСТОЧНИК KP.RU

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