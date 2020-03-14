2020-03-14T08:48:12+03:00
Общество

В Калтане строят многоквартирный дом для льготников

Все 45 квартир - социальные
Ирина АВТУШКО
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В Калтане строят многоквартирный дом для льготников. Фото: Сергей Цивилев/ InstagramВ Калтане строят многоквартирный дом для льготников. Фото: Сергей Цивилев/ Instagram
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В Калтане начали строить новый многоэтажный дом на 45 квартир. Он возводится по нацпроекту «Жилье и городская среда».

О ходе работ рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что все квартиры предназначены для детей-сирот и переселенцев из ветхого жилья.

-Дом будет сдан в октябре этого года. Такую же девятиэтажку мы уже заселили в конце прошлого года. Ну и в следующем, 2021 году, мы также построим в Калтане 45-квартирный дом, - сообщил глава региона.

Отметим, что за два месяца текущего года строители Кузбасса уже ввели в строй более 33 тысяч квадратных метров жилья. Из них 16, 4 тысяч «квадратов» ввели городские округа, и 16,6 квадратных метров – муниципальные округа и районы. Всего в 2020 году запланировано построить 805 тысяч квадратных метров жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Калтане строят многоквартирный дом для льготников
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