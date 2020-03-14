14 Март 2020 2020-03-14T12:01:08+03:00

Полицейские просят кузбассовцев помочь в розыске подозреваемой в мошенничестве. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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Полиция Кузбасса просит помочь жителей в поисках женщины, подозреваемой в совершении мошеннических действий.

В Новокузнецке по подозрению в совершении преступления разыскивают 38-летнюю Юлию Ромашко.

Ее приметы: 170 - 175 сантиметров, телосложение плотное, волосы светлые.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить об этом по телефонам: 8 (384-3) 74-93-29, 57-44-55, 8-951-222-21-38. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU