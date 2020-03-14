В Кузбассе женщина несколько месяцев обворовывала родственницу

14 Март 2020 2020-03-14T13:59:11+03:00

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В Киселевске местная жительница обвиняемся в краже денег у своей родственницы. Примечательно, что потерпевшая хватилась пропажи не сразу – пропадали небольшие суммы.

Следствием поставлена точка в расследовании уголовного дела в отношении 34-летней жительницы Киселевска. Ее обвиняют в краже денег у 59-летней родственницы.

О пропаже средств с банковской карты полицейским рассказала потерпевшая. С ее слов, исчезло более 50 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к хищению денег причастна неработающая родственница потерпевшей. Она имела доступ к телефону киселевчанки, который был подключен к онлайн-банку. Воспользовавшись данной опцией, обвиняемая в течение нескольких месяцев переводила с чужого счета на свою карту небольшие суммы денег.

-После задержания в отношении нее было возбуждено уголовное дело, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время собранные материалы направлены на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU