Пенсионерка из Белова получила смс и лишилась сбережений

15 Март 2020 2020-03-15T06:03:22+03:00

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Пожилая жительница кузбасского города поговорила по телефону с незнакомцем, получила важное сообщение по телефону. А потом оказалось, что все ее сбережения бесследно исчезли.

62-летняя пенсионерка, наверняка, сначала удивилась, когда ей позвонил сотрудник службы безопасности одного из банков. Незнакомец обеспокоенно сообщил женщине, что специалисты финансовой организации зафиксировали подозрительную попытку списания средств со счета. Горожанку это сообщение встревожило не на шутку, и она, по просьбе незнакомца, сообщила ему реквизиты карты. Вскоре ей пришла смска, в которой были указаны пароли доступа. Их женщина также сообщила «сотруднику банка». После этого с ее счета списались 80 тысяч рублей, а номер «службы безопасности» оказался недоступным.

Только после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Мошенники могут лишиться свободы на срок до шести лет. Кузбассовцев же сотрудники полиции призывают быть бдительными и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU