2020-03-15T07:05:09+03:00
Происшествия

Кемеровчанин поднял с земли предмет и попал в полицию

Он может лишиться свободы на десять лет
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин поднял с земли предмет и попал в полициюКемеровчанин поднял с земли предмет и попал в полициюФото: Кирилл ЧАЩИН
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Поднятый с земли предмет может обернуться для одного из жителей Кемерова лишением свободы. Пока же горожанин стал фигурантом уголовного дела.

Сотрудники патрульно-постовой службы патрулировали улицы Центрального района. Неожиданно их внимание привлек молодой человек. Он что-то приподнял с земли, а потом повел себя странным образом. Увидев неподалеку полицейских, молодой человек побежал прочь от них. Стражи порядка решили, что «бегун» может быть причастен к распространению наркотиков и задержали его.

Их предположения оказались правильными: у 32-летнего мужчины при личном досмотре действительно изъяли сверток со «спайсом» весом около четырех граммов. Мужчина уверял, что он приобрел запрещенное вещество для личного потребления.

- В настоящее время в отношении подозреваемого следователем отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Кемерово возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении наркотических средств, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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