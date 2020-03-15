2020-03-15T09:12:08+03:00
Общество

Будущие участники Евровидения рассказали, как отравились в Кемерове

Музыканты припомнили устриц и последствия их поедания
Екатерина РОМАНОВА
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Будущие участники Евровидения рассказали, как отравились в Кемерове. ФОТО: кадр видео youtubeБудущие участники Евровидения рассказали, как отравились в Кемерове. ФОТО: кадр видео youtube
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Музыканты группы Little Big в эфире одной из популярных программ на youtube рассказали, как во время тура отравились в Кемерове. То выступление они запомнили надолго.

Илья Прусикин, Софья Таюрская, вокалисты группы Little Big, рассказали в эфире программы «Бар в большом городе» на youtube о том, что «самого лютого» происходило сними во время выступлений. Сначала музыканты припомнили случай, когда фанат выскочил на сцену и попытался утащить с нее Софью Таюрскую. А потом участница группы вспомнила, как во время тура она отравилась устрицами. Причем дважды.

Первый случай отравления произошел в Кемерове – тогда слегла вся группа. Причем последствия поедания устриц в Кемерове музыканты испытывали до самого Челябинска. А спустя год певица еще раз угостилась устрицами во время гастролей. Правда, уже не в Кемерове.

- За 15 минут до выступления я лежала под капельницами, и все стояли и ждали, когда все это закончится, - вспоминает уже со смехом Софья Таюрская.

А Илья Прусникин иронично заметил, что это такая традиция у группы – раз в год травиться устрицами.

Напомним, группа Little Big будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение 2020», который будет проходить в мае.

ИСТОЧНИК KP.RU

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