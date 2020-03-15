Кузбассовцев попросили оказывать содействие медикам

15 Март 2020 2020-03-15T13:31:14+03:00

О взаимодействии с врачами попросило правительство Кузбасса

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15 марта в Кузбассе прошло совещание межведомственного штаба по охране здоровья населения Кузбасса. Все ведомства внимательно следят за ситуацией. А правительство Кузбасса просит жителей региона взаимодействовать с врачами.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, все ведоства тщательно следят за обстановкой в регионе. Так, до главврачей медицинских организаций должны проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Одновременно с этим правительство региона и специалисты Управления Роспотребнадзора постоянно мониторят ситуацию.

Кузбассовцам же рекомендуют соблюдать основные рекомендации – выполнять все требования врачей, максимально ограничить контакты, соблюдать правила личной гигиены. При возникновении вопросов необходимо обращаться на телефон «горячей линии» 8 800 201 25 22 или 112.

- Главное сейчас - это осознанное взаимодействие граждан с системой здравоохранения, - подчеркнул заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

ИСТОЧНИК KP.RU