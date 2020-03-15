2020-03-15T13:31:14+03:00
Общество

Кузбассовцев попросили оказывать содействие медикам

О взаимодействии с врачами попросило правительство Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кузбассовцев попросили оказывать содействие медикамКузбассовцев попросили оказывать содействие медикамФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

15 марта в Кузбассе прошло совещание межведомственного штаба по охране здоровья населения Кузбасса. Все ведомства внимательно следят за ситуацией. А правительство Кузбасса просит жителей региона взаимодействовать с врачами.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства Кузбасса, все ведоства тщательно следят за обстановкой в регионе. Так, до главврачей медицинских организаций должны проводить профилактические мероприятия, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции. Одновременно с этим правительство региона и специалисты Управления Роспотребнадзора постоянно мониторят ситуацию.

Кузбассовцам же рекомендуют соблюдать основные рекомендации – выполнять все требования врачей, максимально ограничить контакты, соблюдать правила личной гигиены. При возникновении вопросов необходимо обращаться на телефон «горячей линии» 8 800 201 25 22 или 112.

- Главное сейчас - это осознанное взаимодействие граждан с системой здравоохранения, - подчеркнул заместитель губернатора по вопросам социального развития Алексей Цигельник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбассовцев попросили оказывать содействие медикам
Дождь и до +13: какой будет погода в Кузбассе 16 марта
В Кузбассе из-за коронавируса отменили музыкальный фестиваль
Белово получит 900 миллионов рублей на модернизацию ЖКХ
Будущие участники Евровидения рассказали, как отравились в Кемерове
Детские сады не закроют из-за коронавируса в Кузбассе
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
Кемеровчанин поднял с земли предмет и попал в полицию
Пенсионерка из Белова получила смс и лишилась сбережений
Автомобиль врезался в столб на проспекте Шахтеров в Кемерове
Из-за коронавируса в Кемерове отменен финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом
Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса
Для больных коронавирусом в кузбасской больнице выделен корпус
Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса
В кузбасском минздраве сообщили, откуда прибыли заболевшие коронавирусом
«97 человек под наблюдением»: специалисты рассказали о ситуации с коронавирусом в Кузбассе
Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Кузбассе
В Кузбассе женщина несколько месяцев обворовывала родственницу
С подозрением на коронавирус в Новокузнецке госпитализировали человека
Полицейские просят кузбассовцев помочь в розыске подозреваемой в мошенничестве
В воскресенье в Кузбассе потеплеет до +8 градусов
Кемеровчанин сядет в тюрьму за пьяную езду
В Калтане строят многоквартирный дом для льготников
Кузбасская больница задолжала поставщику более миллиона рублей
Пожарные спасли четырех человек из горящей многоэтажки в Кемерове
Кузбасские полицейские получили 99 новых автомобилей
В Междуреченске под тяжестью снега обвалилась крыша жилого дома
В центре Кемерова перекроют движение из-за военных