Студенты КемГУ будут учиться дистанционно

15 Март 2020 2020-03-15T14:18:50+03:00

В ближайшее время они не смогут посещать университет

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На две ближайшие недели студенты КемГУ переводятся на дистанционное обучение. Об этом сообщается в официальном аккаунте университета в соцсетях.

В сообщении, которое разместили в официальном аккаунте КемГУ в Инстаграме, сообщается, что студенты переводятся на дистанционное обучение с 16 по 30 марта. Причина такого перехода – распространение коронавируса в Кузбассе и введение в регионе режима «Повышенная готовность».

- Подробности необходимо уточнять в дирекциях/деканатах институтов/факультетов. Будьте бдительны и внимательно относитесь к собственному здоровью, - говорится в сообщении.

Кроме того, проведение традиционного конкурса "Студенческая весна" также переносится на неопределенный срок.

К слову, в кузбасских школах с 16 марта также рекомендовано дистанционное обучение. При этом часть школьников с понедельника уходят на каникулы, которые продлятся до 30 марта. А вот детские сады будут продолжать работать. При этом здесь вводятся дополнительные меры профилактики опасного вируса.

Напомним также, что с 10 марта при возникновении вопросов можно задать все волнующие вопросы по коронавирусу по телефону «горячей линии» 8 800 201 25 22 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU