В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение

15 Март 2020 2020-03-15T14:57:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В первый рабочий день наступившей недели в Кузбассе будет ветрено. Оперативные службы распространили штормовое предупреждение, которое особенно актуальным будет для юга Кузбасса.

По данным синоптиков, днем в Кузбассе ожидается от +3 до +8 градусов, при этом по югу региона местами будет до +13 градусов. Юго-восточный ветер с переходом на западный на юге региона днем будет достигать 9-14 метров в секунду, а местами его порывы будут намного сильнее – до 17-22 метров в секунду.

При штормовом ветре нужно помнить о том, что его порывы могут быть опасными. Так, необходимо закрыть окна, двери, а также укрепить предметы, которые находятся на балконе. Автовладельцам – соблюдать скоростной режим и не оставлять транспортные средства вблизи зданий, рекламных конструкций, линий электропередачи. Пешеходам также стоит быть внимательными:

ИСТОЧНИК KP.RU