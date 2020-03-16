Лекарство от коронавируса предлагают мошенники в Кузбассе

16 Март 2020 2020-03-16T03:21:27+03:00

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В Кузбассе мошенники наживаются на коронавирусе. Они предлагают жителям региона не только пройти обследование, но и приобрести лекарство от коронавируса.

О новом виде мошенников на своей странице в социальных сетях сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

- В Кузбассе появились мошенники, которые пытаются заработать на сложившейся ситуации. Они звонят людям и предлагают лекарство от коронавируса, а также пройти быстрый тест на выявление болезни, - написал губернатор во «ВКонтакте».

Сергей Цивилев попросил кузбассовцев уделить внимание пожилым людям, так как именно они чаще всего становятся жертвой мошенников. «Лекарства от коронавируса» пока не существует, а обследование всех желающих не проводится. А вот соблюдать меры профилактики нужно каждому. Так, кузбассовцам рекомендуют как можно реже посещать общественные места, отказаться от поездок на общественном транспорте в часы пик, чаще мыть руки и лицо с мылом, а для дезинфекции предметов пользоваться влажными салфетками.

- Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды – ограничьте их контакты с пожилыми людьми и настоятельно требуйте их обращения за медицинской помощью, - добавил Сергей Цивилев.

Напомним, сейчас в Кузбассе два официально подтвержденных случая заражения коронавирусом. Как избежать заражения, почему всем подряд не делают тест на короновирус, можно узнать из трансляции брифинга, который прошел 14 марта.

Напомним также, что с 10 марта при возникновении вопросов можно задать все волнующие вопросы по коронавирусу по телефону «горячей линии» 8 800 201 25 22 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU