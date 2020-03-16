16 Март 2020 2020-03-16T06:09:35+03:00

Наворовали: 56 велосипедов и 23 самоката обнаружили в гараже в Кемерове. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

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В одном из гаражей в городе Кемерово сотрудники полиции обнаружили целый склад детских и взрослых велосипедов и самокатов, а также автомобильных колес. По версии стражей порядка, все это было украдено.

Наворовали: 56 велосипедов и 23 самоката обнаружили в гараже в Кемерове. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Во время проверок точек скупки краденого и мест его возможного хранения и сбыта сотрудники полиции обнаружили целый склад с велосипедами и самокатами. 48 взрослых и 8 детских велосипедов, а также 23 самоката и 8 автомобильных колес хранились в одном из гаражей. По версии оперативников, все это могло быть похищено у кузбассовцев за последние несколько лет.

Наворовали: 56 велосипедов и 23 самоката обнаружили в гараже в Кемерове. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области

Сотрудники полиции просят граждан внимательно посмотреть снимки. Если вы узнали на них свое пропавшее имущество, сообщите об этом по телефону: (384-2) 32-72-29.

ИСТОЧНИК KP.RU