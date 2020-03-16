2020-03-16T06:12:33+03:00
Происшествия

Упавший с крыши лед серьезно травмировал новокузнечанку

Девушке потребовалась помощь врачей
Екатерина РОМАНОВА
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Упавший с крыши лед серьезно травмировал новокузнечанку. ФОТО: city-nУпавший с крыши лед серьезно травмировал новокузнечанку. ФОТО: city-n
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Жители Кузнецкого района города Новокузнецка бьют тревогу. Управляющая компания не выполняет свою работу, и из-за этого пострадала одна из местных жительниц. На девушку с крыши упал лед.

Сошедший с крыши 3-этажного дома лед травмировал одну из новокузнечанок, которая в это время находилась во дворе дома. Прохожие тут же вызвали скорую помощь, и девушку доставили в больницу.

Примечательно, что жители дома не раз обращались в управляющую компанию, которая обслуживает этот дом, с требованием почистить крышу и сбить сосульки.

«УК отказывается исполнять свои прямые обязанности, меры не предпринимаются, вот какое халатное и безобразное отношение к людям! Более того, не чистится придомовая территория, из-за чего был сломан бампер машины, а также не вывозится мусор неделями!» - цитирует слова автора снимков новостной портал city-n.

Состояние потерпевшей уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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