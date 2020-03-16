Бассейн закрыли из-за коронавируса в Кемерове
Бассейн «Сибирь», что в Кемерове, в ближайшее время не будет работать. Он закрыт после введения режима повышенной готовности по противодействию коронавирусной инфекции.
Администрация кемеровского бассейна «Сибирь» распространяет сообщение о том, что бассейн временно закрыт.
«В соответствии с постановлением администрации города о введении режима повышенной готовности на территории Кемерова и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции бассейн «Сибирь» закрыт до особого распоряжения», - говорится в сообщении.
На многочисленные вопросы, как же быть с уже приобретенными абонементами, руководство бассейна отвечает, что абонементы будут продлены после того, как спортивное сооружение вновь заработает.
К слову, в бассейне занятия были приостановлены еще 8 марта, правда, не из-за коронавируса, а из-за хлорсодержащей жидкости, которая оказалась разлитой. Тогда в администрации бассейна порекомендовали уточнить 16 марта информацию по возобновлению работы после инцидента.
Напомним, сейчас в Кузбассе два официально подтвержденных случая заражения коронавирусом. Как избежать заражения, почему всем подряд не делают тест на коронавирус, можно узнать из трансляции брифинга, который прошел 14 марта.
Напомним также, что с 10 марта при возникновении вопросов по коронавирусу можно задать их по телефону горячей линии: 8-800-201-25-22 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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