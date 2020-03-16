Бассейн закрыли из-за коронавируса в Кемерове

16 Март 2020 2020-03-16T06:20:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Бассейн «Сибирь», что в Кемерове, в ближайшее время не будет работать. Он закрыт после введения режима повышенной готовности по противодействию коронавирусной инфекции.

Администрация кемеровского бассейна «Сибирь» распространяет сообщение о том, что бассейн временно закрыт.

«В соответствии с постановлением администрации города о введении режима повышенной готовности на территории Кемерова и мерах по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции бассейн «Сибирь» закрыт до особого распоряжения», - говорится в сообщении.

На многочисленные вопросы, как же быть с уже приобретенными абонементами, руководство бассейна отвечает, что абонементы будут продлены после того, как спортивное сооружение вновь заработает.

К слову, в бассейне занятия были приостановлены еще 8 марта, правда, не из-за коронавируса, а из-за хлорсодержащей жидкости, которая оказалась разлитой. Тогда в администрации бассейна порекомендовали уточнить 16 марта информацию по возобновлению работы после инцидента.

Напомним, сейчас в Кузбассе два официально подтвержденных случая заражения коронавирусом. Как избежать заражения, почему всем подряд не делают тест на коронавирус, можно узнать из трансляции брифинга, который прошел 14 марта.

Напомним также, что с 10 марта при возникновении вопросов по коронавирусу можно задать их по телефону горячей линии: 8-800-201-25-22 или 112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маска не поможет: кузбассовцам рассказали, как спастись от коронавируса

Какие средства эффективны для профилактики страшного заболевания, а какие - не очень, рассказали в кузбасском минздраве. (подробности)

Горячую линию по коронавирусу создали в Кузбассе

В Кузбассе заработал телефон горячей линии. В первую очередь он предназначен для тех, кто прибыл из эпидемически неблагополучных стран по коронавирусу. (подробности)

Как не заразиться коронавирусом: все главные правила

Академик РАН, инфекционист Виктор Малеев рассказал, что нам удастся сдержать COVID-19, если все будут соблюдать меры предосторожности. (подробности)

Из-за коронавируса в Кемерове отменен финальный матч чемпионата России по хоккею с мячом

Это связано с тем, что в городе у двоих человек официально подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией. (подробности)

Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционное обучение из-за коронавируса

Кузбасским школам рекомендовано перейти на дистанционную схему обучения из-за инфекции коронавируса нового типа. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU