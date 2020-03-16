2020-03-16T06:25:58+03:00
Общество

Кузбасскую колонию оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности

Сумма штрафа составила 75 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбасскую колонию оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасностиКузбасскую колонию оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасностиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Мариинской воспитательной колонии инспекторы по пожнадзору обнаружили нарушения требований пожарной безопасности. Теперь колонии придется заплатить солидный штраф.

Как оказалось, в подвальном помещении здания школы хранились горючие материалы, в коридорах некоторых помещений покрытие пола было выполнено из горючих материалов - линолеума. В одном из общежитий ширина некоторых эвакуационных выходов - меньше нормы, а эвакуационный выход на улицу из одного общежития оказался заблокированным в связи с механической неисправностью двери. Были выявлены и другие нарушения. Из-за всего этого постановлением заместителя главного государственного инспектора Кемеровской области по пожарному надзору колонии назначили штраф - 150 тысяч рублей. Однако руководство колонии не согласилось с постановлением и обратилось в суд. Суд постановление не отменил, но сумму штрафа снизил.

- С учетом того, что исправительным учреждением впервые допущены нарушения правил пожарной безопасности, часть из которых на момент рассмотрения жалобы устранена, а также учитывая имущественное и финансовое положение юридического лица, являющегося бюджетным учреждением, Мариинский городской суд Кемеровской области решил снизить размер административного штрафа до 75 тысяч рублей, - сообщает официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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