Госжилинспекция прокомментировала обрушение кровли дома в Междуреченске

16 Март 2020 2020-03-16T09:43:06+03:00

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В Госжилинспекции Кузбасса прокомментировали ситуацию с частичным обрушением кровли многоквартирного дома в Междуреченске по улице Строителей, 53. Инцидент произошел в пятницу, 13 марта.

- Площадь обрушения составила около 250 квадратных метров. Квартиры и инженерные коммуникации дома не пострадали, по предписанию ГЖИ ведутся восстановительные работы, - рассказали в ведомстве.

Специалисты добавили, что в отношении управляющей компании ООО УК «Техник» и ее руководителя составлены административные протоколы за управление жилфондом с грубым нарушением лицензионных требований. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа на должностных лиц до 250 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на юридических лиц - до 350 тысяч рублей.

Сейчас инспекторы ГЖИ усилили контроль за работой управляющих компаний в городах и районах по очистке крыш от снега. За прошедшую неделю проверено около 400 крыш, выявлено 38 нарушений в Белове, Ленинске-Кузнецком, Анжеро-Судженске, Прокопьевске, Осинниках, Междуреченске, Яшкино и Прокопьевске, выданы предписания на их устранение. Возбуждено семь административных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU