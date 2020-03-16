В Кузбассе прошел молебен об избавлении региона от коронавируса

16 Март 2020 2020-03-16T11:38:38+03:00

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В Знаменском соборе в Кемерове провели молебен о прекращении распространения коронавируса нового типа. Заболевание официально подтверждено у двух жителей областного центра.

В молебне принял участие митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. В субботу, 14 марта, он совершил всенощное бдение в Знаменском кафедральном соборе Кемерова, а в воскресенье возглавил Божественную литургию в главном храме Кузбасса.

- Во время сугубой ектении соборяне помолились о единстве церкви, а также избавлении страны от стремительно распространяющегося по миру коронавируса, - рассказали в Кузбасской митрополии. - Эта молитва стала актуальной и для Кузбасса: 14 марта подтвердилось два случая заболевания у кузбассовцев. В связи с этим правительство предпринимает ряд мер по защите жителей региона от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU