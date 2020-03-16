2020-03-16T12:57:29+03:00
Общество

В Кемерове начался второй этап строительства Президентского кадетского училища

Объекты будут сданы к концу 2020 года
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
В Кемерове начался второй этап строительства Президентского кадетского училища. Фото: Депаратамент строительства КузбассаВ Кемерове начался второй этап строительства Президентского кадетского училища. Фото: Депаратамент строительства Кузбасса
Изменить размер текста:

В активной стадии находится второй этап строительства Президентского кадетского училища в Кемерове. Полностью все объекты планируется сдать к концу 2020 года.

В общей сложности строители возведут два спальных корпуса на 480 кадетов почти по 7,7 тысяч квадратных метров каждый. Также будут возведены крытый ледовый каток и бассейн, оборудована автостоянка для специализированных автобусов.

-Ввод одного спального корпуса второй очереди строительства запланирован на август 2020 года, остальные объекты – конец 2020 года. По завершению всех работ в Президентском кадетском училище в Кемерово будет обучаться 840 кадетов, - сообщили в департаменте строительства Кузбасса.

Отметим, что сейчас спорткомплекс с бассейном готов на 25 процентов. Забито 165 свай, разработан котлован ледовой арены, сделано основание из щебня по геотекстилю, подбетонка, горизонтальная гидроизоляция, а также завершено бетонирование стаканных фундаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове маршрутка №8 будет ходить по-новому
В Кемерове начался второй этап строительства Президентского кадетского училища
В Кузбассе мать распивала крепкий алкоголь с несовершеннолетней дочерью
Преступника с залысинами разыскивают в Кузбассе
Ситуация с коронавирусм в Кузбассе: родителям больничный дадут, но не всем
В Кузбассе прошел молебен об избавлении региона от коронавируса
Специалисты рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом кузабссовцев
Госжилинспекция прокомментировала обрушение кровли дома в Междуреченске
В Кемерове ремонтируют деформационные швы на Кузбасском мосту
Кузбассовец не добудился жену, и она погибла в горящем доме
Автобус вылетел в кювет после ДТП на кузбасской трассе
Кузбасскую колонию оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности
Потребительские кредиты по фиксированной ставке 9,9 процента годовых
Бассейн закрыли из-за коронавируса в Кемерове
Упавший с крыши лед серьезно травмировал новокузнечанку
Наворовали: 56 велосипедов и 23 самоката обнаружили в гараже в Кемерове
Лекарство от коронавируса предлагают мошенники в Кузбассе
В Кузбассе объявлено штормовое предупреждение
Студенты КемГУ будут учиться дистанционно
Кузбассовцев попросили оказывать содействие медикам
Дождь и до +13: какой будет погода в Кузбассе 16 марта
В Кузбассе из-за коронавируса отменили музыкальный фестиваль
Белово получит 900 миллионов рублей на модернизацию ЖКХ
Будущие участники Евровидения рассказали об устрицах в Кемерове
Детские сады не закроют из-за коронавируса в Кузбассе
У четверых кузбассовцев тесты не подтвердили коронавирус
Кемеровчанин поднял с земли предмет и попал в полицию