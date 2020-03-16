В Кемерове начался второй этап строительства Президентского кадетского училища
В активной стадии находится второй этап строительства Президентского кадетского училища в Кемерове. Полностью все объекты планируется сдать к концу 2020 года.
В общей сложности строители возведут два спальных корпуса на 480 кадетов почти по 7,7 тысяч квадратных метров каждый. Также будут возведены крытый ледовый каток и бассейн, оборудована автостоянка для специализированных автобусов.
-Ввод одного спального корпуса второй очереди строительства запланирован на август 2020 года, остальные объекты – конец 2020 года. По завершению всех работ в Президентском кадетском училище в Кемерово будет обучаться 840 кадетов, - сообщили в департаменте строительства Кузбасса.
Отметим, что сейчас спорткомплекс с бассейном готов на 25 процентов. Забито 165 свай, разработан котлован ледовой арены, сделано основание из щебня по геотекстилю, подбетонка, горизонтальная гидроизоляция, а также завершено бетонирование стаканных фундаментов.
ИСТОЧНИК KP.RU