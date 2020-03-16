В Кемерове начался второй этап строительства Президентского кадетского училища

16 Март 2020 2020-03-16T12:57:29+03:00

Объекты будут сданы к концу 2020 года

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В активной стадии находится второй этап строительства Президентского кадетского училища в Кемерове. Полностью все объекты планируется сдать к концу 2020 года.

В общей сложности строители возведут два спальных корпуса на 480 кадетов почти по 7,7 тысяч квадратных метров каждый. Также будут возведены крытый ледовый каток и бассейн, оборудована автостоянка для специализированных автобусов.

-Ввод одного спального корпуса второй очереди строительства запланирован на август 2020 года, остальные объекты – конец 2020 года. По завершению всех работ в Президентском кадетском училище в Кемерово будет обучаться 840 кадетов, - сообщили в департаменте строительства Кузбасса.

Отметим, что сейчас спорткомплекс с бассейном готов на 25 процентов. Забито 165 свай, разработан котлован ледовой арены, сделано основание из щебня по геотекстилю, подбетонка, горизонтальная гидроизоляция, а также завершено бетонирование стаканных фундаментов.

ИСТОЧНИК KP.RU