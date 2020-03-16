Власти Кемерова опровергли информацию о пустующих полках в магазинах
В выходные в интернете начали распространяться фотографии с пустующими прилавками в кемеровских магазинах. Это вызвало серьезное беспокойство среди жителей, однако городские власти заверили - причин для паники нет.
- По информации руководителей торговых предприятий и управления потребительского рынка администрации города Кемерово, товарный запас продуктов обеспечен, а также пополняется ежедневно и рассчитывается в зависимости от темпов продаж, - сообщил мэр Кемерова Илья Середюк.
По словам градоначальника, сейчас в розничных сетях и на оптовых предприятиях города достаточные запасы продуктов, в том числе 540,35 тонны муки, 540,48 тонны крупы, 653,07 тонны сахара, 91,8 тонны масла.
Несмотря на слухи все магазины, супермаркеты и гипермаркеты города работают в обычном режиме. Ежедневно проводятся проверки на наличие продуктов и недопущение на них роста цен.
При возникновении вопросов о коронавирусе необходимо обращаться по телефону горячей линии: 8-800-01-25-22 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU